WRC, PE10: É ‘isto’ o Rali de Monte Carlo…

Apesar das dificuldades, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) dilataram a sua margem na frente do rali face a Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC). Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) mantêm o terceiro lugar agora com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) logo em ‘cima’ deles. Quem se ‘despediu’ definitivamente das lutas na frente foram Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) que furaram e perderam quase nove minutos…

Este é daqueles troços que faz do Rali de Monte Carlo o sensacional rali que é! Todos sabemos que as condições invernais condicionam muito a prestação dos pilotos e os pneus que usam são por vezes bons nuns locais e maus noutros, mas neste caso todos os pilotos levaram pneus de neve com pregos, mas quando chegamos ao fim do troço percebemos que Pierre Louis Loubet faz um registo de 16m40.3 quando Sébastien Ogier perde 30 segundos e Elfyn Evans 34 segundos…

A explicação está no facto das condições do troço terem mudado desde a passagem dos primeiros, prejudicando muito quem veio mais atrás. Basta olhar para a classificação do troço para perceber isso…

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) fizeram o melhor tempo, batendo Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) por 12.0s. Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) foram terceiros, 14.0s mais atrás, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) quartos a 24.2s.

Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) foram quintos a 30.6s, seguindo-se Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC)

Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC). significando isto que Ogier lidera agora com 14.3s de avanço para Evans, com Rovanpera a 50.3s.

Este triunfo na especial de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) permitiu-lhes aproximarem-se muito de Rovanpera que está apenas a 1.4s.

Definitivamente, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) não têm sorte nenhuma com este troço de Saint-Clément – Freissinières, precisamente a especial onde tiveram o seu grave acidente do ano passado,. A organização colocou uma chicane na zona em que o estónio perdeu o controlo do carro (onde existe um ressalto, que à velocidade em que os concorrentes lá passaram o ano passado com o piso seco, catapultou o carro para fora de estrada). Mas nem sequer era preciso já que com o troço completamente coberto de neve e gelo, os concorrentes andaram a especial toda a fazer derrapagem artística.

Desta feita, Tanak furou na especial, parou duas vezes, perdeu 8m50.8s, ficou sem pneus na jante, teve de resolver o problema na ligação pois não poderia rodar na ligação só com três pneus, isso hoje em dia é proibido. Se tivesse de desistir, seria o abandono definitivo, pois no último dia de prova não há regresso em Super Rally.

