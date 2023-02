WRC, PE1: Kalle Rovanperä começa Rali da Suécia na frente | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a primeira especial do Rali da Suécia, Umea Sprint com 5.16 Km, e bateram Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) por 1.6s com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) em terceiro a 3.1s.

apesar de um ‘momento’ que acabou em risos no cockpit, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foram quartos a 3.9a, na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que cederam 5.0s em 5.16 Km. O piloto esteve doente, com gripe, na passada semana e não parece ter começado muito bem o rali.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram sextos na frente de Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1), Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) e Lorenzo Bertelli/Simone Scattolini (Toyota GR Yaris Rally1).

