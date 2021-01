WRC: Para onde vai o RAC? Irlanda em 2022 e Escócia em 2023…

O Rali da Grã-Bretanha pode passar em 2022 para a Irlanda e ‘transformar-se’ em Rali do Reino Unido, e regressar em 2023 à ilha principal onde já pode ser outra vez Rali da Grã-Bretanha. Confuso? Nós também…

Ainda ontem publicámos um artigo sobre a queda de um fenómeno de popularidade referindo-nos ao Rali da Grã-Bretanha e das suas ‘hesitações’. Compreendendo-se a sua não realização em 2020, estranhámos a sua ausência do calendário de 2021, e daí a percebermos que o rali está a ‘patinar’, foi um pequeno passo. Primeiro era a Irlanda, hipótese que não foi em frente, pelo menos este ano, e agora o Dirtfish fala na Escócia, com um rali de asfalto. Imagine-se o que foi o RAC, como construiu a sua história e misticismo, para se tornar, eventualmente uma prova de asfalto na Escócia. Caso se confirme, será uma rutura significativa com a história do evento. Pelos vistos a ideia é um rali com sede na Irlanda do Norte em 2022, daí, o Rali do Reino Unido, antes de realizar um evento também de asfalto, mas na Escócia, podendo voltar a ser Rali da Grã-Bretanha. Pelos vistos há abertura que a prova se faça na Irlanda, e para 2023, no norte da ilha principal do Reino Unido, na Escócia.