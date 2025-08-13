WRC: Pajari prepara-se para estreia no Rali do Paraguai – “Sempre gostei de ralis novos”

Após a intensa fase europeia do WRC, Sami Pajari regressará à ação na América do Sul, com a estreia no Rali do Paraguai, marcado para 28 a 31 de agosto. A prova decorrerá na região de Encarnación, próxima à fronteira com a Argentina, e será seguida pelo Rali do Chile duas semanas depois.

O desempenho sólido de Pajari na Finlândia aumentou a sua confiança para os próximos desafios. O piloto destacou a singularidade do rali paraguaio: “Sempre gostei de ralis novos ou de troços novos em eventos conhecidos. Dá uma sensação mais justa quando todos começam na mesma posição.”

Pajari prevê um evento equilibrado: “Pelo que ouvi, o Paraguai poderá ser um rali bastante agradável. Não deverá ser demasiado duro, mas só veremos quando lá estivermos.” O objetivo será manter o ritmo e continuar a evolução após o desempenho recente na Europa.