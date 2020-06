WRC: País de Gales e Irlanda do Norte lutam por vaga em 2021

Depois do Conselho Mundial da FIA ter confirmados nove ralis do calendário de 2021, Monte Carlo, Finlândia, Portugal, Suécia, Safari, Espanha, Itália, Japão e Austrália, ainda que sem datas, só restam, na melhor das hipóteses, três lugares, as equipas querem gastar menos dinheiro e já fizeram saber que provavelmente um calendário de 10 provas seria adequado, e portanto, neste contexto, talvez possam encontrar-se a meio, e ficar pelas 11 provas. Acreditamos que esta questão vai depender muito de como evoluir a economia pós pandemia. Uma coisa é certa: Vai haver ralis com grande tradição do Mundial que terão de ficar de fora em 2021, e entre os ralis que estão em risco contam-se o México, Argentina, Chile, Nova Zelândia, Turquia, Grã-Bretanha e França.

E entre estes há um caso interessante: o Rali da Grã-Bretanha, que pode ter que passar a ser Rali do Reino Unido. E porquê? Porque Gales e a Irlanda do Norte disputam uma vaga. Provavelmente, uma das vagas que restam será para uma destas provas, mas qual delas ainda é cedo para saber. O governo de Belfast já disse que quer atrair grande eventos, mas entre avanços e recuos, e olhando para os países acima mencionados, a luta vai ser forte. Provavelmente, entre México, Argentina e Chile será escolhida uma. Continente americano. E a França?. Havendo Austrália, Nova Zelândia, vai ter que esperar novamente. Sobram Turquia e Grã-Bretanha. Da Turquia vem muito dinheiro. Da Grã-Bretanha, toda a tradição e há ainda esta questão da Irlanda.

Vamos ver o que sai daqui, mas uma coisa é certa: A pressão do calendário do WRC para os próximos anos vai ser muito intensa, e há outra coisa que sabemos. Sair é fácil, voltar a entrar é que é mesmo muito complicado.