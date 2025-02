WRC: Ouninpohja ‘torna-se’ Power Stage do Rali da Finlândia

Os organizadores do Secto Rally Finland revelaram o novo itinerário do Rali da Finlândia, com o regresso de estradas lendárias e uma nova abordagem ao Super Domingo.

Com sede em Jyväskylä – a casa do atual campeão de construtores Toyota Gazoo Racing – a prova mais rápida do Campeonato do Mundo de Ralis arranca na quinta-feira (31 de julho) com uma passagem por Harju (2,5 km).

A super-especial situada no coração da cidade anfitriã, mistura asfalto e terra.

A ação de sexta-feira mantém-se fiel ao percurso do ano passado, começando com a etapa de Laukaa, com 17,96 km, inalterada desde 2024. Saarikas (15,8 km), que se estreou há 12 meses, corre-se agora em sentido inverso, enquanto Myhinpää (14,6 km) tem um novo local de partida. O lendário Ruuhimäki (7,76 km), famoso pelos seus saltos, completa o circuito antes de as quatro especiais serem repetidas à tarde. Outra passagem por Harju encerra a etapa de abertura.

No sábado, há mais um dia clássico de ação a alta velocidade. Começa com Parkkola (15,55 km), incorporando a muito conhecida estrada de Mäkëla – frequentemente aclamada como uma das melhores estradas para fazer ralis na Finlândia. Seguem-se Västilä (18,94 km) e Päijälä (20,19 km), antes de Leustu (16,39 km), com zonas ‘intocadas’ há quase três décadas, completar o circuito. O quarteto repete-se durante a tarde.

Depois vem o espetáculo. Pela primeira vez na história do WRC, um dia inteiro de rali é dedicado à mundialmente famosa etapa de Ouninpohja. O domingo, apelidado de “Ouninday” pelos organizadores, inclui duas passagens pela monstruosa prova de 23,98 km, com a segunda passagem a servir de bónus de pontos para a Power Stage.

As celebrações do pódio seguir-se-ão na vizinha Kakaristo: “Queríamos encontrar uma forma de tornar esta lendária etapa o mais acessível possível para os fãs e acreditamos que esta é a solução perfeita”, explicou o Diretor de Prova Kai Tarkiainen. “Há muito espaço ao longo do troço, o que dá aos fãs tempo para encontrarem os melhores locais de observação e desfrutarem de todo o dia. Também facilita muito a prestação de serviços.

“A conceção do percurso implica um equilíbrio entre vários fatores. As considerações mais importantes são a segurança e a integridade desportiva, mas é claro que também pretendemos criar uma excelente experiência para os espectadores no local e para a produção televisiva”, acrescentou.

Quarta-feira 30.7.2025

19:00 | Partida, Jyväskylä Harbour

Quinta-feira 31.7.2025

09:01 | Shakedown, Ruuhimäki

19:05 | SS 1 Harju 1 (2.50km)

19:40 | Service A, Paviljonki (15 min)

Sexta-feira 1.8.2025

08:03 | SS 2 Laukaa 1 (17.96km)

09:03 | SS 3 Saarikas 1 (15.8km)

10:23 | SS 4 Myhinpää 1 (14.60km)

11:51 | SS 5 Ruuhimäki 1 (7.76km)

13:01 | Service B, Paviljonki (40min)

14:44 | SS 6 Laukaa 2 (17.96km)

15:44 | SS 7 Saarikas 2 (15.8km)

17:04 | SS 8 Myhinpää 2 (14.60km)

18:35 | SS 9 Ruuhimäki 2 (7.76km)

19:30 | SS 10 Harju 2 (2.50km)

20:05 | Service C, Paviljonki (45min, flex)

Sábado 2.8.2025

08:01 | SS 11 Parkkola 1 (15.55km)

09:42 | SS 12 Västilä 1 (18.94km)

10:36 | SS 13 Päijälä 1 (20.19km)

12:05 | SS 14 Leustu 1 (16.39km)

13:35 | Service D, Paviljonki (40 min)

15:01 | SS 15 Parkkola 2 (15.55km)

16:42 | SS 16 Västilä 2 (18.94km)

17:36 | SS 17 Päijälä 2 (20.19km)

19:05 | SS 18 Leustu 2 (16.39km)

20:15 | Service E, Paviljonki (45min, flex)

Domingo / Ouninday 3.8.2025

10:35 | SS 19 Ouninpohja 1 (23.98km)

11:15 | Regroup, Kakaristo (1h20 min)

13:15 | SS 20 Ouninpohja 2 (Wolf Power Stage) (23.98km)

14:15 | Podium, Kakaristo

Nota: Horas locais, mais 2 horas do que em Portugal continental e Madeira