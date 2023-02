WRC: Ott Tanak vence Rali da Suécia, regresso da Ford aos triunfos | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) venceram o Rali da Suécia, naquela que é a primeira vitória da Ford no WRC há mais de um ano, a última tinha sido com Sébastien Loeb no Monte Carlo de 2022, e o estónio volta aos triunfos pela Ford, o que já não sucedia desde o Rali da Alemanha de 2017, ano em que venceu duas vezes com a M-Sport-Ford.

Foi há 385 dias que a M-Sport/Ford tinham ganho pela última vez, através de Sébastien Loeb no Rali de Monte Carlo de 2022. Só que este ano dificilmente será caso único: “Significa obviamente muito para mim, entrar num carro novo e entregar à M-Sport esta vitória”. disse Tänak. “É um grande esforço para eles, lutarem contra fabricantes tão grandes. Tenho a certeza de que estão a receber um pouco de pressão vindo de mim, mas enquanto estiver a conseguir resultados, então estamos todos a ganhar. É ótimo fazer parte desta equipa”.

Dois Hyundai no pódio, mas não como a equipa desejava. Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) penalizaram 10 segundos no final da especial anterior, a 17ª, de modo a que Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) passassem para a sua frente, mas um erro do belga na Power Stage, atirou de novo para trás do seu companheiro de equipa, e nova penalização está fora de causa, já isso iria promover Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) ao pódio.

Desta forma, Breen regressa aos bons resultados com a Hyundai, depois de um ano muito difícil com a M-Sport/Ford, que, curiosamente, é a equipa vencedora desta prova. Breen terminou em segundo uma dramática Power Stage. Mais rápido que Neuville por 1,8s, significou que ultrapassou Neuville e recuperou o segundo lugar da geral: “Não era esse o plano, mas eu não tinha maneira de saber. Estamos felizes, foi um fim-de-semana incrível e ótimo estar de volta à frente novamente”.

Já para Neuville: “A Power Stage não foi um bom troço. Estava um pouco assustado com os travões e tinha medo de exagerar. Estamos aqui. Foi um fim-de-semana incrível, um fim-de-semana difícil, mas um grande fim-de-semana para a equipa em geral. Todos os pilotos fizeram um bom trabalho e o carro foi rápido. Este fim-de-semana foi positivo”.

Quarto posto para Kalle Rovanpera, depois de um rali bem diferente do ano transato em que conseguiu vencer, mesmo com uma má ordem na estrada no primeiro dia de prova. Este ano, há muito mais equilíbrio e por isso não foi além do quarto posto.

A última vez que a Toyota não teve qualquer carro no pódio, foi no Rali da Acrópole do ano passado, sendo que a única outra vez que isso sucedeu foi na Sardenha, em 2022.

Um rali bem diferente do ano passado em que a equipa terminou em primeiro e terceiro. E já agora, quarto.

No campeonato, Ott Tanak é o novo líder e terá a difícil tarefa de abrir a estrada no regresso do Rali do México ao WRC. O estónio lidera agora a competição com 41 pontos, mais três que Kalle Rovanpera. Thierry Neuville soma 32, perdeu com o erro que cometeu três pontos, e ainda mais alguns que não conseguiu na Power Stage, onde foi sexto.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) fizeram uma prova pobre, sempre à procura de maior confiança no carro que guiaram e por isso terminaram apenas na quinta posição. Estão nessa mesma posição no campeonato, a três pontos de Neuville.

Sébastien Ogier é quinto e regressa no México para a sua segunda prova do ano depois do triunfo no Rali de Monte Carlo.

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) terminou em sexto, não sem um susto no troço final quando teve um problema mecânico que o fez rodar lentamente até ao final do rali. Ainda assim, tinha avanço suficiente para manter a posição.

Atrás de si terminaram Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), que venceram a Power Stage, passaram Oliver Solberg no último troço, o que lhes permite serem sétimos no campeonato, apesar do pobre resultado.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) já não completou a Power Stage.

O campeonato regressa às Américas no próximo mês com o Rali Guanajuato México, com sede em León, que se realiza de 16 a 19 de Março.

