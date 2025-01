WRC, Ott Tänak: “vamos poder ter o carro atualizado na Suécia…”

Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) mostraram no sábado o que são capazes de fazer quando o carro está bom. Venceram vários troços e aproximaram-se do pódio, que perderam somente por causa da má escolha de pneus no domingo. Escolha essa que era uma lotaria. Incerta até para os meteorologistas.

Este é um dos casos nesta prova que a lotaria dos pneus lhe roubou um pódio, e se tivesse tido o carro como gosta, mais cedo, teria sido um sério candidato a vencer. Basta ver a ‘classificação’ do dia de sábado, Ogier ficou a 20.2s.

É verdade que o francês não precisava de atacar, mas sim gerir a um ritmo alto, mas Tanak mostrou o que pode fazer, claramente. Na Suécia, poderá ter uma bela luta com Rovanpera: “Foi um fim de semana bastante divertido, mas com muitos aspetos positivos a reter. Conseguimos alguns bons pontos e podemos estar um pouco mais satisfeitos com a posição na estrada para a segunda ronda. Houve algumas coisas que não conseguimos acertar, mas obviamente a base estava lá. Vamos conseguir pô-la em ordem e a funcionar, mas leva algum tempo. Estou ansioso pela Suécia e vamos poder ter o carro atualizado pela primeira vez, por isso espero que também vejamos um melhor desempenho desse lado.”