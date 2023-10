WRC: Ott Tänak vai regressar à Hyundai MotorSport | AutoSport

Ott Tänak vai regressar à Hyundai na próxima época, numa mudança que já se esperava. O anúncio oficial deve ser feito ainda esta semana. O estónio volta a ser colega de equipa de Thierry Neuville com quem já teve alguns ‘qui pro quo’ quando foram colegas de equipa, num line up muito interessante, ficando agora por saber o que vai suceder com Esapekka Lappi, Dani Sordo e Teemu Suninen. Provavelmente Lappi e Suninen vão partilhar o terceiro carro. E Sordo?

Neste particular, resta esperar pelas decisões do Promotor e da FIA quanto à possibilidade de haver quatro carros por equipa em 2024, sendo que para já não há novidades nesse particular.

Quanto à M-Sport, perde o seu ponta de lança, depois de uma época em que o estónio esperava mais da M-Sport e do carro.

Quanto a Tanak, depois de ter saído da Toyota e rumado à Hyundai, regressa agora a Alzenau sendo bem interessante como vai ser gerida a ligação de Neuville e Tanak por pate de Cyril Abiteboul.

É fácil perceber as razões da troca, a M-Sport/Ford está definitivamente na mó de baixo, mas a verdade é que três anos de Tanak em Alzenau só lhe valeram cinco triunfos, embora agora a equipa esteja mais consistente – mas não perfeita – do que naquela altura. Sem dúvida que a Hyundai está melhor, tem uma liderança forte, e o trabalho de FX Demaison, diretor técnico está a começar a notar-se.