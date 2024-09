WRC, Ott Tanak: “tempos estranhos, é preciso ter muito cuidado com o que se diz”

Ott Tanak mostra-se confuso com as sanções que a FIA aplicou recentemente a Sebastian Ogier e Max Verstappen, por comentários feitos durante eventos do WRC e da F1. Sébastien Ogier recebeu uma multa suspensa de €30.000 por críticas aos organizadores do Rally da Acrópole, enquanto Max Verstappen foi advertido por usar palavrões numa conferência de imprensa, quando disse que o seu carro “estava f…”

Quando questionado no Chile sobre o assunto, Ott Tänak mostrou-se preocupado com a direção que a federação está a tomar em relação a situações desse tipo durante as entrevistas dos pilotos.

É na maior parte das vezes o caso, em que os pilotos respondem às questões em momentos de grande stress, e por isso de vez em quando, as emoções estão ao rubro e os palavrões saem.

Em declarações ao Autosport inglês, Tanak explicou bem a questão: “é muito difícil saber como atuar. São tempos estranhos nos desportos motorizados em que é preciso ter muito cuidado com o que se diz e com a forma como se exprimem as emoções. É difícil dizer qual é o objetivo, provavelmente o promotor deve dizer-nos realmente o que espera, mas, de momento, dar entrevistas no final dos troços sem qualquer emoção, é realmente difícil saber como agir. São tempos ‘interessantes’…”