WRC, Ott Tanak: “sinto que preciso de um novo desafio“ | AutoSport

ficou há pouco a saber-se que Ott Tanak vai sair da Hyundai no final da temporada e agora surge a explicação do piloto: “Gostaria de anunciar que decidi terminar o nosso acordo contratual com a Hyundai Motorsport e deixar a equipa no final da atual época da WRC.

Esta é uma decisão pessoal e que foi tomada com cuidadosa consideração e respeito pela equipa. No entanto, sinto que me encontro numa fase da minha carreira em que preciso de embarcar num novo desafio.

Tivemos uma boa parceria ao longo das últimas três épocas, e estou orgulhoso do que alcançámos. Trabalhámos arduamente juntos para superar alguns momentos difíceis, e como demonstrámos este ano, avançámos na direção certa.

A segunda parte desta temporada mostrou o nível de desempenho que podemos alcançar quando as coisas são difíceis, mas para mim chegou o momento de algo novo.

Agradeço à equipa pela sua compreensão e desejo-lhes as maiores felicidades”, escreveu

Ott Tanak nas redes sociais.