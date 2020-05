WRC, Ott Tänak: “Sinto falta de correr (…) mas temos de esperar mais um pouco”

Em 2020, Ott Tanak, campeão do mundo de ralis, mudou-se da Toyota para a Hyundai. Com três rondas do campeonato já disputadas, o estónio encontra-se na quinta posição, com 38 pontos, após um início atribulado de temporada, com um acidente no Rali de Monte Carlo – VEJA AQUI.

Infelizmente, o Campeonato do Mundo de Ralis, tal como todas as outras disciplinas do desporto motorizado, estão em stand-by devido à pandemia coronavírus (COVID-19). Assim, Tanak, em entrevista ao wrc.com, falou um pouco sobre o momento atual.

Como estás a lidar com a falta do ralis?

“Sinto muito a falta de correr, da competição e da ‘família’ do parque de assistência. Mas, mantenho-me relaxado e aproveito para passar mais tempo com a minha família.”

“Gosto muito da competição e adoro o meu trabalho. Mantenho-me em contato com alguns elementos da equipa, mas é estranho estar tanto tempo parado.”

O Rali da Argentina era para ser realizado no mês passado. Se tal tivesse acontecido, como seria a tua prestação?

“A Argentina é sempre um desafio, mas já venci lá e a Hyundai também, por isso acho que estaríamos bem. Os primeiros dois dias do evento são um desafio, com as especiais muito rápidas e no dia final tens El Condór e Mina Clavero, que são especiais mais complicadas e técnicas.”

Apenas fizeste três ralis com a Hyundai, mas como te sentes na equipa?

“Bem. Ainda não fiz muitos ralis e apenas alguns testes, mas tenho consigo conhecer muitas pessoas e perceber que são muito profissionais. A equipa tem trabalhado muito para facilitar as coisas a mim e ao Martin Jarveoja. São muito abertos ao nosso feedback, o que vai fazer a equipa crescer”

Temos visto muitos pilotos a envolverem-se no Sim Racing. Já fizeste algo assim?

“Não. Acho que não é tão real para os pilotos de rali. Para os pilotos de circuitos é diferente. Eles podem aprender as pistas lá, mas para nós não é assim. Tenho-me mantido ocupado com outras coisas, como por exemplo os treinos.”

Que esperas do futuro?

“Quero regressar ao meu Hyundai e pilotar novamente. Não sabemos quando vai ser, ou seja, temos de esperar para ver. Mas antes temos de ouvir o que os governos dizem e seguir as regras. Apenas podemos fazer isso. Sei que os adeptos sentem falta do desporto, tal como nós, mas vamos trabalhar juntos para isto passar.”