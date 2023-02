WRC, Ott Tanak: “Se estiver gelado é melhor rodar mais cedo na estrada, se houver muita neve é ao contrário” | AutoSport

Ott Tanak venceu o Rali da Suécia de 2019 com a Toyota e o Rali do Ártico de 2021 com a Hyundai por isso tem de ser considerado um dos favoritos ao triunfo na prova deste ano, mas agora resta saber se o processo de adaptação às ‘manhas’ do carro já estão melhor que em Monte Carlo: “Esta foi a nossa primeira oportunidade de experimentar o carro sobre a neve e gelo. Algumas coisas parecem estar lá, e estamos gradualmente a crescer em termos de confiança. É por isso que foi fundamental fazer este rali na Estónia, para obter mais alguma experiência em diferentes condições, e descobrimos a que distância estamos da configuração certa.

Pessoalmente, sinto-me muito mais confiante na neve, por isso veremos como nos vamos comparar com os outros pilotos. Se estiver gelado é melhor estar mais cedo na estrada, e se houver muita neve é ao contrário. Portanto, depende realmente das condições, só temos de ver que tempo está. Seja como for, estamos prontos para a ação, não temos escolha”, disse Ott Tänak.