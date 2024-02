WRC, Ott Tanak: “são demasiados erros para começar a época…” | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) terminaram em quarto lugar na classificação do Super Sunday e na Power Stage, mas muito atrasado na prova derivado da sua saída de estrada na sexta-feira em que danificaram o radiador do seu Hyundai. Uma prova condicionada por esse facto e a vida a ficar muito cedo bem difícil para os estónios que ainda assim garantiram seis pontos de consolação no fim de semana difícil: “Foi complicado este fim de semana ter o ritmo de que precisávamos para sermos os mais rápidos. Obviamente que o erro de sexta-feira foi frustrante e depois ainda mais. Sentimo-nos melhor no carro na sexta-feira, quando as estradas estavam um pouco mais escorregadias, mas quando a aderência melhorou não nos sentimos confortáveis. Da minha parte, foram definitivamente demasiados erros para começar a época, mas sabemos que podemos ser muito melhores. Estamos ansiosos por fazer um rali limpo no Quénia”, disse Ott Tanak.