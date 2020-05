O piloto da Hyundai Motorsport e atual Campeão do Mundo de Ralis, Ott Tänak, esteve ao volante pela primeira vez após o Rali do México. O atual campeão mundial de ralis esteve num teste privado na Estónia, ao volante de um Hyundai i20 R5, da equipa RedGrey, que coloca Ole Christian Veiby e Nikolay Gryazin no WRC2.