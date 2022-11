WRC, Ott Tanak: quer ir de férias e ver o ‘feeling’ que tem… | AutoSport

Ott Tanak ainda não sabe como vai ser o seu futuro. A versão resumida é simples: parar depois do Japão, tirar umas férias, ‘ouvir’ o que lhe diz a sua ‘cabeça’ e encontrar um caminho depois disso…

A única certeza que há neste momento é que… não fica na Hyundai.

Portanto, há duas alternativas, ou melhor…três. Toyota, algo muito pouco provável, até pelo que já disse Jari-Matti Latvala, que há algum tempo atrás disse que a decisão final virá do Japão, mas agora já diz que “se tivéssemos o Ott connosco, de certa forma, destruíamos o WRC porque haveria três campeões mundiais na mesma equipa (Rovanperä , Ogier e Tänak). Ele é mais necessário na M-Sport Ford. Em termos de WRC, seria a melhor solução”. Sendo verdade o que diz, também não diz que para a Toyota não vem…

Ir para a M-Sport é outra alternativa, apesar do que já disse Richard Millener “é caro para nós”.

Tal como no caso de Latvala, pode ser uma declaração com um objetivo: baixar o valor pedido.

A terceira hipótese, desconfiamos que é a mais provável, até porque o motivo é muito forte e já existe há algum tempo. Até aqui nunca o revelamos, mas já se lê aqui e ali: problemas de saúde na família.

E o que diz Tanak: “o ano foi realmente difícil, mas neste momento não se trata de esconder, porque realmente não há nada a dizer. Posso dizer que neste momento não tenho nada para o próximo ano. Só o tempo pode dizer o que virá, está tudo em aberto”, disse Tänak, que no entanto sabe que tem de decidir rapidamente. É óbvio que a manter-se no WRC quer um carro que lhe permita lutar por vitórias e título, mas por outro lado, não pode descurar o lado financeiro.