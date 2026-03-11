WRC, Ott Tänak: “Provavelmente os dois projetos acabam por competir entre si”

Ott Tänak considera que a Hyundai tem capacidade para ultrapassar as dificuldades que enfrenta atualmente no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), desde que exista verdadeira determinação por parte da marca. O piloto estónio, que representou a equipa acompanha à distância uma temporada de 2026 que tem sido complicada para o construtor sul-coreano.

Além das dificuldades competitivas, com resultados longe do desejável, alguns pilotos da equipa têm demonstrado frustração com o desempenho do i20 N Rally1. Thierry Neuville tem admitido sentir dificuldades em encontrar o equilíbrio ideal do carro, o que também tem afetado a sua motivação.

Tänak reconhece que a situação atual é preocupante, sobretudo pelo impacto que tem tido no estado de espírito dos pilotos da equipa. Ainda assim, acredita que a Hyundai dispõe dos meios necessários para recuperar competitividade.

Ott Tänak afirmou ao DirtFish que ficou surpreendido com o desânimo demonstrado pelos pilotos da equipa:

“Tem sido muito triste ver o Thierry em baixo. Ele já estava um pouco desanimado no ano passado, mas agora também o Adrien parece afetado por esta situação. Fiquei surpreendido, porque ele sempre foi muito positivo e otimista.”

Apesar disso, o estónio sublinha que a estrutura da Hyundai continua a ter os recursos necessários para reagir:

“Eles têm as pessoas certas e têm os recursos. Está tudo lá.”

Tänak acredita, no entanto, que o facto de a marca estar envolvida simultaneamente noutros projetos de competição pode estar a afetar o programa no WRC. A Hyundai prepara-se para estrear a Genesis Magma Racing no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), o que poderá estar a dividir atenções dentro da organização. O piloto explicou:

“Provavelmente estes dois projetos ao mesmo tempo acabam por competir entre si. Parece ser um problema. Se estiverem realmente interessados, conseguem fazê-lo funcionar, até mesmo já este ano. Tudo está lá para que resulte.”