WRC: Ott Tänak procura redenção no Rali do Chile

Ott Tänak, um dos principais candidatos ao título do Mundial de Ralis, deposita as suas esperanças no Rali do Chile para recuperar o desempenho, após um fim de semana desafiante no Rali do Paraguai. O piloto estónio sentiu que o seu Hyundai i20 N esteve “muito aquém” do esperado, dificultando a sua luta pela vitória.

A estreia de Tänak no Paraguai foi descrita pelo próprio como um “fim de semana complicado dentro do carro”, onde se debateu constantemente com o equilíbrio do seu i20 N. Apesar das adversidades, o campeão mundial de 2019 conseguiu ascender ao segundo lugar no final de sexta-feira, entrando na luta pela vitória. Contudo, um furo no pneu na manhã de sábado fê-lo cair na classificação.

Numa demonstração de resiliência, Tänak voltou a recuperar posições, estando em contenção por um lugar no pódio, até que um segundo furo no pneu, no domingo, pôs fim às suas esperanças. Acabou por se contentar com o quinto lugar, a apenas 4,4 segundos do segundo classificado, Elfyn Evans. No entanto, o seu resultado foi posteriormente promovido a quarto, após a decisão tática da Hyundai de retirar o seu colega de equipa Adrien Fourmaux, com vista à próxima prova no Chile.

“Debatemo-nos muito com o nosso desempenho este fim de semana. Não estivemos perto do que queríamos e foi um fim de semana complicado dentro do carro, com os furos que experienciámos”, afirmou Tänak. “Estávamos realmente a lutar para fazer com que a afinação funcionasse, mesmo com os ajustes e alterações que estávamos a fazer. É difícil perder o segundo lugar da forma como o fizemos.”

Chile: terreno favorável para a recuperação

Apesar das frustrações, Tänak mantém a esperança de que a sua sorte mude no Chile, um país que se tem revelado um terreno favorável para o piloto. O estónio é o mais bem-sucedido nas etapas de terra do Chile desde a estreia da nação sul-americana no calendário em 2019. Tänak venceu a edição inaugural ao volante de um Toyota, e adicionou uma segunda vitória em 2023, pilotando um M-Sport-Ford Puma. No ano passado, terminou em terceiro lugar com a Hyundai.

“Nada mudou muito em termos de campeonato, ainda está bastante equilibrado, por isso espero que o Chile nos seja mais favorável e que possamos recuperar”, acrescentou Tänak, que está agora a 18 pontos do líder do campeonato, Elfyn Evans.

Esta é uma visão partilhada pela equipa Hyundai, que está determinada a alcançar resultados mais fortes no Chile, um rali que ainda não conseguiu conquistar.

“Não há como negar que este foi um rali difícil para nós [no Paraguai], com muitos altos e baixos”, disse o diretor técnico da Hyundai, François-Xavier Demaison. “Os resultados não refletem o desempenho do nosso carro este fim de semana, mas as nossas equipas debateram-se claramente com a afinação e outros problemas mecânicos, bem como com os furos. Por causa disso, decidimos retirar o carro do Adrien para ter mais liberdade nas nossas opções de afinação para o Rali do Chile.”

“Embora ainda haja pontos positivos a retirar – conquistámos pontos sólidos e o campeonato de pilotos ainda está em aberto, todos estão determinados a ter um fim de semana melhor no Chile.”