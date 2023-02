WRC, Ott Tänak: “pressiono para serem o mais perfeitos possível, é assim que as coisas avançam” | AutoSport

Ott Tänak/Martin Jarveoja (Ford Puma Rally1 Hybrid) venceram pela primeira vez desde o seu regresso à M-Sport/Ford, num rali em que o carro nunca esteve totalmente a seu gosto.

Ott, como te sentes com a primeira vitória depois do regresso?

“Foi uma boa vitória e um pouco emocional. Houve um pouco de, como é que se diz? – tensão também durante o fim-de-semana. Chegámos ao rali sem, não diria esperar muito, mas na verdade não estávamos à espera de nada. Não sabíamos o que esperar. Só tínhamos de ver o que podíamos fazer. O primeiro dia correu bastante bem, não estávamos longe e depois, tentámos gerir o nosso ritmo e pressionar os outros.”

Foi uma batalha incrível durante todo o fim-de-semana. Quão feliz estavas ao volante e quão adaptado te sentes agora ao Puma?

“Demorou, definitivamente, um pouco de tempo no início para me adaptar ao carro, e foi um pouco desafiante. Mas eu diria que já no sábado compreendi o que precisava de fazer para ter bons momentos. Digamos que nunca estivemos realmente a ganhar troços, mas estivemos sempre lá e parecia que a nossa força neste fim-de-semana era essa, mantermos o nosso ritmo médio elevado e em cada troço conseguirmos estar perto de quem quer que ganhasse o troço. Era só que os outros pilotos estavam a rodar um pouco melhor.

Enfrentaram uma grande batalha com o Craig Breen. Qual foi o pensamento na tua cabeça face à abordagem deste último dia?

“Neste último dia continuamos no mesmo ritmo que tínhamos imposto nos dois dias anteriores. Eu sabia que não tinha muito mais para dar, mas para a manhã era suficiente. Neste tipo de situação é sempre o ciclo da manhã que vai decidir para que lado vai a margem, e digamos que tivemos sorte de ter crescido. Por isso, depois disto, já podemos gerir mais um pouco”.

Um grande sucesso vem sempre com uma ligeira desvantagem, no sentido em que agora serás o primeiro na estrada no México, porque és o líder do campeonato. Vai ser um trabalho difícil?

“Sim, o México é sempre um desafio. Mas não devemos pensar nisso agora! Iremos enfatizar sobre isto nas próximas semanas. Mas hoje eu, Martin e toda a equipa podemos desfrutar um pouco e aproveitar o momento.”

E quanto à equipa. É ótimo teres uma primeira vitória no regresso com eles. Como tem sido a experiência de estar de volta à M-Sport até agora, depois de já teres passado por todas as equipas no plantel?

“Para mim, como podem ver, pude experimentar apenas os pontos positivos. Para os rapazes do parque de assistência, acho que tem sido um pouco de stress para eles também. Definitivamente, tenho estado a pressioná-los para serem o mais perfeitos possível, mas é assim que as coisas avançam. Não há vitória que chegue facilmente. Todos precisamos de fazer o nosso melhor e só este fim-de-semana é que o fizemos.”

O que pensas das atuações de Neuville e Rovanperä, que estão mais perto de ti?

“Obviamente que se encontravam numa situação muito difícil na sexta-feira. Eu diria que a sexta-feira foi definitivamente o pior dia com a limpeza das estradas, especialmente a primeira especial mais sinuosa que tivemos. Foi terrível no ano passado, foi terrível este ano. As primeiras passagens são normalmente equilibradas, mas as segundas são sempre complicadas. Por isso, talvez devêssemos fazer um rali na neve, um dia, onde não temos segundas passagens!”