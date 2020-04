WRC, Ott Tänak: “Prefiro mais equipas do que ‘carros de luxo’”

Ott Tänak, Campeão do Mundo de Ralis em título, destaca a importância dos novos carros do Mundial de Ralis em 2022, serem mais baratos, destacando que prefere ter mais equipas do que ‘carros de luxo’. Em declarações ao Dirtfish, o estónio entende que o facto de ter sido mantido o mesmo motor atual é importante para o espetáculo, ainda que o sistema híbrido vá deixar os carros um pouco mais pesados: “Precisamos de reduzir um pouco o orçamento. O WRC está demasiado caro, e para algumas equipas com o orçamento mais baixo é difícil. Nesse contexto penso que é mais importante ter mais equipas do que ter carros de aspeto mais ‘elegante’. Seja como for, podemos manter o nível de espetáculo mesmo com carro mais baratos. O motor mantém-se o mesmo, a potência é a mesma, e se com a nova célula que a FIA está a desenvolver, se conseguir reduzir um pouco o peso, penso que será possível manter o espetáculo.

Para mim o mais importante é que os carros sejam rápidos pois o WRC não pode estar no nível dos R5. É certo que haverá algum peso extra da bateria e das novas peças híbridas, mas julgo que a nova célula de segurança e as alterações na carroçaria nos levarão a poupar algum peso. Insisto nisto pois quanto mais leves, mas espetaculares os carros serão. Já da caixa de cinco velocidades não sou muito adepto, mas é importante manter boa parte da aerodinâmica atual, porque o motor é potente, mas a aerodinâmica e as suspensões são muito boas e o carro é estável, e previsível para os pilotos e isso dá-nos confiança para andar mais depressa. Temos de nos certificar de que mantemos a aerodinâmica. Por outro lado, não sou muito fá do aspeto híbrido, mas o desporto precisa de um lado verde e por isso essa questão é muito importante e é claramente a direção certa”.