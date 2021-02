WRC, Ott Tänak: “objetivo é um resultado mais representativo para nós e para a equipa” 

Depois de ter desistido nos dois últimos Ralis de Monte Carlo que realizaram, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) chegam novamente à segunda prova do ano, e a única de inverno, mais pressionados do que seria de esperar. Os resultados da dupla nos três últimos ralis realizados na Suécia deixam perceber que Tanak pode estar na luta pelo triunfo (2º/1º/9º), mas com 30 pontos a menos que Ogier, pode ver-se obrigado a assegurar um bom resultado e talvez não dar tudo o que pode, para vencer.

Seja como for, voltar a atrasar-se não é um cenário aceitável, pelo que é certo que vai atacar. Espera-se portanto uma grande resposta, e de acordo com a nossa análise, Tanak é o principal favorito à vitória: “O Rali do Ártico/Finlândia será um evento muito interessante. Rovaniemi fica muito a norte na Finlândia, por isso é certo que será frio e haverá muita neve. Competi lá há cerca de dez anos, por isso tenho alguma experiência de alguns dos troços. É definitivamente um evento de muita neve e tenho a certeza que tem lugar no calendário da WRC. O nosso objetivo será começar o campeonato de forma adequada após a decepção e os desafios do Monte, visando um resultado mais representativo para nós próprios e para a equipa”.