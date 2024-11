WRC, Ott Tänak: “o Neuville tem os trunfos todos na mão para conquistar o título”

Ott Tänak está determinando e tem um plano direto em mente, à medida que se prepara para o Rali do Japão, mas sabe perfeitamente que a última palavra na disputa pelo título do WRC não é dele, mas de Thierry Neuville. “Neuville está com os trunfos todos na mão para conquistar o título”, afirma Tänak, reconhecendo que é seu colega de equipa quem realmente está, para já, no controlo desta batalha pelo campeonato.

Com a vitória no Rali da Europa Central, Tänak encurtou a diferença para Neuville, que agora lidera com uma margem de 25 pontos, tornando a prova final um evento de tudo ou nada. Os concorrentes da Toyota, Sébastien Ogier e Elfyn Evans, já ficaram fora da corrida, o que significa que, pela primeira vez na história do WRC, um piloto da Hyundai está prestes a vestir a coroa de campeão de pilotos.

“Não está nas minhas mãos”, admite Tänak, campeão de 2019. “É o Thierry quem vai decidir. Tudo que posso fazer é dar o meu melhor no Japão e procurar o máximo de pontos que conseguir” disse Tanak que enfatiza o feito histórico iminente para a Hyundai, mas lembra que o duelo com a Toyota continua vivo pelo título de construtores.

A Hyundai chega ao Japão com uma vantagem de 15 pontos sobre a rival, um pequeno ajuste em relação aos 17 pontos antes da 12ª prova.