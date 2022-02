WRC, Ott Tanak: “ “O carro vai ser rápido, tenho a certeza de que o potencial está lá” | AutoSport

O campeão Mundial de Ralis de 2019, Ott Tänak continua confiante de que tem o ritmo para lutar no Mundial de Ralis da FIA deste ano. O estónio voltou a abandonar um Rallye Monte-Carlo, o que já sucede há três anos seguidos, depois de ter danificado o radiador Hyundai i20 N quando saiu da estrada no troço de Saint-Geniez/hoard.

Mas, antes da segunda ronda do WRC 2022, na Suécia, Tänak acredita ter visto o suficiente para saber que há boa velocidade no novo carro da Hyundai Motorsport: “O carro vai ser rápido, em pura performance, tenho a certeza de que o potencial está lá. Não se esqueçam, no Monte estávamos a carregar alguns outros problemas e nunca chegámos a ver a velocidade e o potencial total do carro. Quando nos conseguirmos livrar dessas questões, então veremos mais claramente onde estamos”, disse Tanak.

“Quando as condições estiveram um pouco mais complicadas, penso que era possível comparar melhor este carro com a concorrência. Éramos competitivos”, disse Tänak que procurará fazer o mesmo que na segunda prova do ano passado, o Rally Ártico Finlândia, que venceu na neve.