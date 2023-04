WRC, Ott Tänak: “O carro tem ritmo, mas a janela de operação é muito pequena” | AutoSport

Ainda não foi desta que Ott Tänak teve o carro que precisava para lutar pelo triunfo. As coisas não correram a contento, mas a dupla da M-Sport Ford World Rally Team terminaram num bom segundo lugar da geral, ficando agora em quarto lugar no campeonato, a apenas quatro pontos da liderança Do mal, o menos.

Na sexta-feira de manhã, Tänak assentou confortavelmente numa posição inicial no pódio depois de ter conduzido de forma consistente, mas uma má escolha de pneus, a chuva foi apenas leve e isso foi uma decisão errada. Caiu para quarto, mas recuperou rapidamente a sua posição no pódio, mas o segundo dia seria bem mais complicado, pois o carro nunca lhe deu a confiança que precisava para atacar mais e ainda teve alguns contratempo mecânicos. Chegou a domingo com uma diferença de 30,5 segundos para o primeiro lugar, e não conseguiu melhor que o segundo lugar: “O carro tem o ritmo, podemos ver isso nos tempos, mas a janela de operação é muito pequena e foi difícil para mim compreender onde está o ponto doce do carro.

Até agora, a equipa tem trabalhado muito e eu tenho conseguido manter-me perto da frente, mas temos de continuar a trabalhar arduamente para encontrar mais, para que possamos continuar envolvidos nesta emocionante batalha pelo campeonato. Estou feliz por estar apenas a quatro pontos da liderança do campeonato e o segundo lugar este fim-de-semana continua a ser um resultado muito bom”, começou por dizer, falando depois do Rali de Portugal: “é um rali divertido, rápido e com maior aderência. Vamos ver o que podemos fazer lá. Com certeza que precisamos melhorar um pouco na terra, mas iremos testar na próxima semana e esperamos poder dar mais alguns passos em frente”, concluiu.