WRC, Ott Tänak: “nunca está terminado até estar terminado” | AutoSport

Depois de dois triunfos seguidos, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) terminaram em segundo numa prova em que ordens superiores os impediram de atacar o líder.

Ott, segunda posição. Este evento foi desafiante?

“Sim, o ano passado foi de uma forma diferente, duro. Já nos reconhecimentos não tínhamos visibilidade, este ano estamos aqui no verão, as temperaturas realmente altas, os troços de sábado foram muito lentos, por isso não tínhamos fluxo de ar no carro, por isso sim, fomos realmente ‘cozinhados’ até ao fim do dia.”

Tiveste alguns problemas durante o fim-de-semana, sem os quais poderias ter tido outro resultado. No sábado, quando as coisas estavam a correr mal para os três Hyundai com a questão da voltagem da bateria, até que ponto estavam preocupados?

“No início sim, tínhamos alguns problemas, por isso não estávamos suficientemente perto para levar a luta ao Thierry, mas eu diria que sábado à tarde estava apenas relacionado com o calor, era apenas o ‘safe mode’, por isso não era, digamos, nada de preocupante. Penso que no final soubemos imediatamente qual era a razão e, obviamente, a mesma razão porque estávamos a ser ‘cozinhados’ no carro.

Houve alturas que andaste bem, mas no final acabaste por não ter quilómetros suficientes?

“O Thierry foi muito forte este fim-de-semana e acabámos por perder demasiado no início, ficámos demasiado longe e entrámos numa espécie de perseguição….”

Houve muita conversa sobre ordens de equipa, quanto isso te distraiu?

“Não foi nada que pudéssemos mudar. Ainda tínhamos o nosso próprio trabalho a fazer. Quer dizer, sim, era muito óbvio que o Kalle nos deu um grande presente, por isso só tínhamos de tirar o máximo de pontos, e estes pontos que conseguiu, foi o máximo que eu pude conseguir…”

Agora vem aí a Nova Zelândia, quem sabe o que pode acontecer lá, tendo em conta o que vimos nos dois últimos eventos?

“Sim, nunca está terminado até estar terminado. Do meu lado continuarei a insistir e talvez possamos manter o campeonato em aberto pelo menos até ao último evento. Esse é o alvo do meu lado. Se é possível ou não, não sabemos, mas não está terminado até estar terminado, por isso o meu alvo continua a ser o campeonato…”

No Junior WRC3 um piloto estoniano conquistou o título, Robert Virves. Fala-me do seu desempenho este ano e como estás feliz por ver um estónio a sair-se bem nessa categoria?

“Ele não é apenas estónio, ele é de Saaremaa, a ilha de onde sou, por isso é o mesmo lugar na pequena Estónia. Ele fez um trabalho incrível, foi definitivamente muito mais esperto do que eu costumava ser. Penso que ele só ganhou este rali e foi muito consistente durante toda a temporada, por isso foi um grande trabalho da sua parte conseguir o financiamento para esta temporada. Sei como tem sido difícil para ele pedir um dólar aqui, um dólar ali, tem sido difícil para ele, mas ‘fair play’, é também um grande prémio para esta categoria Júnior. É um ótimo lugar para começar uma carreira e esperamos que venha agora outra geração.”