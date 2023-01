WRC, Ott Tanak: “não será fácil entrar logo no ritmo” | AutoSport

Ott Tanak não foi feliz na Hyundai, e no ano passado percebeu-se isso perfeitamente, quando se envolveu numa guerra de palavras com Thierry Neuville, e por isso cedo se percebeu que em 2023 não estaria na Hyundai. Felizmente para o WRC, o que aconteceu, a confirmação da sua ida para a M-Sport, foi a melhor notícia que o WRC poderia ter ‘recebido’ já que desta forma as três equipas passam a ter pilotos com capacidade para vencer ralis regularmente e lutar pelo título.

O único óbice quanto a Tanak é o facto de pesar nos seus ombros toda a responsabilidade de levar a equipa às costas, mas se muitos de nós tiverem memória, talvez 2023 seja o ano em que Ott Tanak vai ‘agradecer’ a Malcolm Wilson o que este fez por si numa fase da sua carreira em que teria sido muito fácil ‘abandoná-lo’, tantos foram os acidentes e más prestações que teve. Ott Tanak, estamos convencidos, é atualmente o melhor piloto do plantel e se tiver uma equipa à altura da sua capacidade, vai vencer provas e lutar pelo título. É verdade que Rovanpera é um super-piloto, mas neste momento pensamos que ainda lhe falta (muito pouco) para estar ao nível de Tanak. Agora tudo depende de tudo o resto. Equipa, carro, etc: “O Rallye Monte-Carlo é uma prova em que é sempre difícil de esperar algo, pois é o rali mais complicado da época. Desta vez não será tão fácil entrar logo no ritmo, por isso não esperamos nada menos do que outro fim-de-semana complicado nas montanhas.

“Tentámos tirar o melhor partido dos nossos primeiros dias de teste e tivemos a sorte de experimentar o carro em condições diferentes. Nunca é fácil começar a temporada a partir da página em branco e construir o cenário, mas na M-Sport estão a trabalhar arduamente e esperamos estar bem preparados para o desafio que se avizinha. Estou realmente ansioso pela nossa primeira corrida juntos”.