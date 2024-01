WRC: Ott Tänak liderou shakedown do Rali de Monte Carlo | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) foram os mais rápido no cômputo das duas passagens pelo shakedown do Rali de Monte Carlo, tendo conseguido o seu melhor registo logo na primeira passagem, sendo muito poucos os que melhoraram na segundo, devido ao facto do piso ter ficado cada vez mais escorregadio devido à sujidade inerente aos cortes nas bermas da curta especial de 3.28 Km. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) foram segundos a 0.1s na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), terceiros a 0.8s. Num troço completamente seco, mas sujo, seguiram-se Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) a 0.1 dos belgas, com a lista a completar-se com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) , Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) e Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) que teve alguns problemas no carro.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

FOTOS @World/André Lavadinho