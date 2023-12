WRC, Ott Tanak já testou Hyundai: “Há muitas diferenças (…) está a funcionar melhor” | AutoSport

Ott Tanak já testou o Hyundai com que vai correr em 2024 naquele que foi o seu primeiro teste de pré-temporada, e mostrou-se satisfeito. O teste decorreu em pisos de terra ‘duros’ em Fontjoncouse, no sul de França, num troço que permitiu ao pilotos perceber como se pode portar o carro no Safari, e Tanak aproveitou para fazer uma comparação com o carro que guiou em 2022: “Há muitas diferenças. Do lado de fora do carro, a aerodinâmica parece muito diferente. A equipa não usou muitos jokers, mas algumas coisas estão a funcionar melhor. Diria que a afinação não é muito diferente do que tínhamos, mas está definitivamente muito mais afinado em relação ao ano passado. Houve problemas com o carro em 2022, mas este ano o desempenho já foi muito superior ao do ano anterior. Melhoraram muito num ano”, disse ao Autosport inglês.