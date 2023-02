WRC: Ott Tanak já está a fazer a diferença no Ford Puma Rally1 | AutoSport

Segundo o diretor da M-Sport/Ford, Richard Millener, Ott Tänak está a dar à equipa ‘feedback’ que nunca teve antes. Nas declarações que fez ao Dirtfish, o inglês deve ter-se referido somente aos Rally1, pois a M-Sport teve um 2017 e 2018 um piloto na equipa ainda bem mais experiente que Tanak, Sébastien Ogier, pelo que nessa altura, certamente, a informação fluiu…

Agora, segundo Millener, o impacto que Tänak já teve na equipa já ajudou a M-Sport a identificar problemas a resolver no Ford Puma Rally1. E isso certamente vai refletir-se no andamento do carro a curto e médio prazo: “O seu feedback do carro base é muito bom, só precisamos de trabalhar um pouco mais em algumas afinações que lhe convêm mais”, disse Millener ao DirtFish: “É um piloto completamente diferente dos que com quem temos trabalhado até agora, e que temos estado a desenvolver e a utilizar o carro. Estamos a receber um feedback diferente do que nunca tivemos antes. Agora, só temos de reagir a isso”, disse Millener, assumindo que há coisas de fácil resolução, outras carecem de mais trabalho até que seja possível incorporá-las no carro.