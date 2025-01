WRC: Ott Tanak foi o mais rápido no shakedown do Rali de Monte Carlo

O Campeonato do Mundo de Ralis arrancou esta tarde com o shakedown do Rali de Monte Carlo com o cronómetro a ‘contar’ pela primeira vez este ano. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) registaram o melhor crono, curiosamente logo na primeira passagem, o mesmo sucedendo com o segundo melhor crono, de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1), que também foi conseguido na primeira passagem.

FOTO @World

Num curto, mas com a estrada muito húmida e escorregadia, troço, os 3,28 Km de Route de la Garde, bem perto do parque de assistência em Gap, ofereceram às equipas uma amostra do que pode ser este Monte Carlo, com algumas das condições traiçoeiras que esperam a caravana nesta ronda de abertura da temporada.

Os níveis de aderência tornaram-se cada vez mais imprevisíveis à medida que a lama era arrastada para a estrada a cada carro que passava. No entanto, quando os troços do rali começarem amanhã à noite nas altitudes mais elevadas, é a neve e o gelo que poderão representar o maior desafio.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1), melhoraram o seu tempo na segunda passagem e foram terceiros na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) que também fizeram o seu melhor registo logo na primeira tentativa. Seguiram-se Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1), que melhorou na segunda passagem, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) conseguiram o sexto melhor tempo na última das três passagens, a seguira ficaram Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) e uma nota de registo, Joshua Mcerlean/Eoin (Treacy Ford Puma Rally1), fez melhor que Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1) e Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1), que só fizeram duas passagens.

O melhor dos RC2 foram Oliver Solberg/Elliot Edmondson (Toyota Gr Yaris Rally2) bem na frente de Nykolay Gryazin.

Segundo Tänak, que estabeleceu a referência na sua primeira passagem: “Senti o piso bastante molhado, estava bastante complicado, com a aderência a ser muito imprevisível”, disse o estónio.

Sébastien Ogier, oito vezes campeão do mundo e em busca de uma décima vitória sem precedentes nestas estradas, ficou a apenas 0,1 segundos de Rovanperä no seu GR Yaris Rally1. O francês reconheceu a dificuldade das condições, fazendo eco dos comentários de Tänak: “É muito típico de Monte-Carlo – não há muita neve aqui, mas muita água. As estradas estão a ficar sujas rapidamente, por isso pode ser um fim de semana muito difícil.”

Elfyn Evans garantiu que três Toyota ficassem entre os quatro primeiros, apenas um décimo atrás de Ogier, enquanto o atual campeão mundial Thierry Neuville ficou em quinto com o seu Hyundai. O belga, que ostenta o cobiçado número um no seu carro, deu um tom otimista antes da nova campanha: “Estamos felizes por estar de volta”, disse ele com um sorriso. “É uma honra ter o número um no carro, mas isso não significa que será mais fácil este ano, temos de lutar por ele novamente. Como equipa, temos objetivos claros para este ano. Temos de tirar o máximo partido dele, lutar novamente pelos dois títulos seria bom.”

Takamoto Katsuta, da Toyota, completou os seis primeiros, enquanto o novo recruta da Hyundai, Adrien Fourmaux, teve um início encorajador em sétimo. Josh McErlean, da M-Sport Ford, entrou cautelosamente na sua primeira prova de Rally1, mas terminou logo à frente do seu companheiro de equipa da Puma, Grégoire Munster, em oitavo, enquanto Sami Pajari completou o top 10.