WRC, Ott Tanak: “Estou certo que vamos crescer, mas não sei se será suficiente…” | AutoSport

Ott Tänak, piloto principal da M-Sport Ford, está cada vez mais a ganhar confiança e compreensão do seu Ford Puma Rally1 Hybrid, em pisos de terra, e logo antes de uma prova muito difícil, o Rali de Itália Sardenha, que se realiza na próxima semana (1 a 4 de Junho). O estónio, que terminou entre os cinco primeiros, em quatro das cinco rondas do WRC deste ano, está em segundo lugar no campeonato antes do evento em Olbia.

Tänak disse que o seu segundo rali de terra com o carro, o Rally de Portugal – o ajudou a compreender melhor a máquina da M-Sport: “Foi um fim-de-semana exigente”, disse Tänak sobre o seu quarto lugar em Portugal. “No México não me senti completamente confiante e foi difícil perceber o que está a falhar, mas diria que este fim-de-semana nos deu muito mais conhecimento, e agora penso que temos informação suficiente para seguir em frente.”

O segundo lugar na estrada está longe de ser a posição ideal para Tänak, mas a ilha italiana guarda as melhores recordações, foi o local onde venceu a sua primeira ronda do campeonato do mundo num dos Ford Fiesta WRC da equipa britânica, em 2017.

Ainda em Portugal, Tänak reclamou de problemas no carro durante o fim de semana, justificando que não é nada específico, mas várias pequenas coisas que, juntas, não permitem fazer melhor: “Não é que eu não me sinta bem no carro. É mais sobre o desempenho do carro. Existem algumas coisas que juntas nos afetam bastante. Estou certo que vamos crescer, não tenho dúvidas, mas não sei se será suficiente, e isso já é outra questão.

O nível de competição está muito alto. Já senti no rali da Croácia que estamos um ano atrás das outras equipas. A equipa já deveria estar neste nível no ano passado, portanto temos muito que fazer em pouco tempo”, disse Tänak.