WRC, Ott Tänak: “estamos no início de um ano emocionante” | AutoSport

Ott Tänak e Martin Järveoja estão de regresso à Hyundai Motorsport, numa altura em que se acredita que a equipa resolveu muitos dos problemas que tem tido nos últimos dois anos. Há muito se sabe que o carro é competitivo…quando a fiabilidade permite e isso sempre foi algo que a Toyota conseguiu: ser rápida e fiável. Agora, novamente em Alzenau, Tänak e Järveoja acreditam que este regresso à Hyundai Shell Mobis World Rally Team pode concluir um trabalho que ficou por fazer na última vez que a dupla estónia esteve com a equipa: “Estou muito entusiasmado e motivado por voltar à Hyundai Motorsport. Posso ver um grande entusiasmo por parte da equipa e há claramente um esforço coletivo para alcançar e produzir uma temporada forte. Começaremos o ano sem sofrer ‘autogolos’ e tudo estará em nossas mãos para começar a construir uma temporada forte. É claro que pretendemos ganhar o título e a equipa também, por isso estamos no início de um ano emocionante”, disse Ott Tanak.

