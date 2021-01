WRC, Ott Tanak: “Esta 2ª época com a Hyundai vai ser melhor”

Ott Tanak vai hoje iniciar a sua segunda temporada com a Hyundai. A primeira foi algo turbulenta, com alguns azares, por exemplo o acidente que teve no Rali de Monte Carlo, o qual diz ter apagado por completo da sua memória. Não conseguiu lutar pelo título, em termos práticos, até ao fim, pois como se pode calcular, apesar da categoria que todos reconhecemos ao campeão de 2019, uma mudança é sempre algo novo, requer adaptação e por isso é natural que este ano vejamos um Tanak bem mais forte: “A segunda época torna-se sempre mais fácil. Já temos uma ideia do caminho que precisamos de seguir em 2021, esta pausa tem sido muito boa para nós. Deu-nos tempo para passar o primeiro ano e encontrar formas de nos sentirmos mais confortáveis no carro”, disse, ao Autosport inglês.