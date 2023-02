WRC: Ott Tänak, Esapekka Lappi e Takamoto Katsuta ‘testaram’ na neve | AutoSport

Ott Tänak assegurou este fim de semana a sua primeira vitória ao volante de um Ford Puma Rally1 Hybrid com o seu triunfo no Rally de Inverno de Otepää, prova que lhe serviu de teste para o Rali da Suécia que se realiza esta semana. Ganhou facilmente, pois o segundo colocado, Georg Linnamäe, ficou quase três minutos atrás, num Hyundai i20 N Rally2.

O resultado não importava, a ideia era mesmo puxar ao máximo pelo carro, pois vai precisar de o fazer dentro de dias.

Tal como Tänak, também Esapekka Lappi (Hyundai) e Takamoto Katsuta (Toyota) testaram em prova, no caso, no Kuopio SM Rally. Para Tanak: “foi muito importante, descobrimos muitas coisas novas, tivemos estradas estreitas e largas e lentas e rápidas”, disse.

Também Jourdan Serderidis esteve presente noutro Ford Puma Rally1, mas o grego foi apenas 17º.