WRC: Ott Tanak e Thierry Neuville renovaram pela Hyundai

A dupla da Hyundai Ott Tanak e Thierry Neuville assinaram novos contratos com a Hyundai, sendo que os acordos são plurianuais.

Com esta renovação a Hyundai mantém uma dupla talentosa, que já provou que é capaz de vencer e mantém a estabilidade na equipa numa altura em que a chegada dos Rally 1 exige trabalho de desenvolvimento.

O responsável da equipa, Andrea Adamo, disse: “Estamos encantados por prolongar a nossa relação com Thierry e Ott para lá de 2021 com acordos plurianuais. Trabalhar com estes dois talentosos pilotos no futuro demonstra mais uma vez a nossa contínua determinação e ambição em ter sucesso no Campeonato Mundial de Ralis e reafirma o forte empenho da Hyundai na competição ao entrar na sua nova era híbrida em 2022.”

“Iremos a iniciar a fase crucial dos testes do nosso novo Rally1 de 2022 num futuro próximo, por isso, juntamente com o Thierry e o Ott, podemos executar um plano de testes sem problemas”, acrescentou ele. “Não podemos também esquecer que ainda temos trabalho a fazer juntos este ano, concentrando-nos nos nossos objetivos para 2021, bem como pensar no futuro para 2022 e mais além”.

Neuville disse que tinha deixado claro a Adamo que queria ficar com a Hyundai, uma vez que esta se tornou como “uma segunda família” para ele:

“Para além do facto de me sentir muito bem com eles, a sua determinação e objetivo de vitória convenceram-me a prosseguir a fantástica viagem que começámos juntos há mais de sete anos”, disse ele. “A abordagem e ambição face aos novos desafios que se avizinham no próximo ano, com o novo regulamento híbrido, é também muito promissora. Adoro ralis e não estou pronto para parar. Sonho com isso desde criança e graças à Hyundai e à minha forte motivação, dedicação e determinação, continuo a dar o meu melhor”.“Estou realmente feliz por assinar um novo contrato com a Hyundai Motorsport a partir de 2022”, disse Tanak. “Desde 2020, temos partilhado muitos momentos especiais juntos, bem como enfrentado alguns momentos mais difíceis. Nos últimos dois anos tenho visto o empenho da equipa e a sua determinação em ser bem sucedida e tenho a certeza de que todos continuarão a ultrapassar os limites. Estamos a entrar na nova era do WRC, uma vez que estamos a mudar para os regulamentos híbridos e isto significa que todos começarão do zero. Estou ansioso pela nova era do WRC, mas ainda temos trabalho a fazer este ano – assegurar que nos despedimos desta geração de carros da melhor maneira possível”.