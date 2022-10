WRC, Ott Tanak e Thierry Neuville em ‘guerra de surdos’: “não sou como ele…”, diz o estónio | AutoSport

Os dois pilotos não se ‘esticam’ demasiado, tentam manter as ‘bocas’ o mais ‘afiadas’ possível, mas para já ainda sem ferir. É neste estado que está a relação entre Ott Tanak e Thierry Neuville, sendo claramente o estónio que não tem papas na língua quando toca a atirar umas farpas ao seu colega de equipa.

Como se sabe, só este ano já houve diversos casos de ‘qui pro quo’ entre ambos, com o pináculo da questão a dar-se no Rali da Bélgica quando Neuville questionou as declarações de Tänak que ia dizendo que tinha um problema de transmissão.

Depois, na Acrópole, o presidente da Hyundai Motorsport, Sean Kim, ordenou que os seus dois pilotos mantivessem a posição, Thierry Neuville na frente, Ott Tänak, quando este poderia ter recuperado sete pontos a Kalle Rovanperä, que estava numa sequência mais pobre de resultados e isso poderia abrir uma réstia de possibilidades de Tanak ainda chegar ao título.

Tudo isto permite ‘desconfiar’ que Neuville tem um ascendente maior na equipa e agora Tanak disse que: “não sou como o meu colega de equipa que está a organizar os pilotos na equipa”, referindo-se à saída de Oliver Solberg, deixando entender que Neuville tem mão nisso. Ou opinião! Neuville diz que não: “não tomo decisões, o meu único desejo é que o Ott (Tanak) fique na Hyundai”.

Como se sabe, a Hyundai tem agora que escolher um terceiro piloto, e vamos ver para quantas provas, pois não se sabe se Dani Sordo faz outra época parcial, arruma as botas, ou vai para o TT. Desconfia-se que anda atrás desta última…

Quanto aos pilotos que podem ir para a Hyundai, já são conhecidos, também porque não há muitas alternativas: Andreas Mikkelsen, Hayden Paddon, Kris Meeke, Jari Huttunen, Teemu Suninen…