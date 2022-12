WRC, Ott Tanak e o Ford Puma Rally1: o ritmo do carro está num nível forte | AutoSport

Antes de assinar contrato com a M-Sport Ford, Ott Tänak testou o Ford Puma Rally1 na floresta de Greystoke, o local de testes da equipa e ficou contente com o que viu e sentiu mas admite que há trabalho a fazer. O simples facto de Ott Tanak ter ido para a M-Sport/Ford é de capital importância para o WRC porque desta forma passa a haver três equipas com pilotos ‘capazes’, em teoria, de ganhar ralis. E também importante o facto do contrato não ser só de um ano, mas sim vários, embora a equipa não tenha revelado quanto. Mas são pelo menos dois: “A equipa tomou decisões inteligentes e o ritmo do carro está num nível forte. Claro, há coisas no carro que podemos melhorar e fortalecer, mas iremos trabalhar nelas”, disse Tänak ao Dirtfish.

Como se calcula, Tänak quer lutar pelo título e para isso deve ter um carro na melhor forma possível, algo que só mesmo Loeb deixou claro no início do ano, e na primeira manhã do Rali de Portugal. De resto foi difícil perceber o que o carro valia, mas acredita-se pelo pouco que se viu dos outros pilotos que o carro é muito forte e capaz, com o piloto certo, de ganhar campeonatos. Será que Tanak é esse piloto ‘certo’?