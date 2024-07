WRC: Ott Tänak e Martin Järveoja acidentados na Estónia

Definitivamente a vida não está a correr bem a Ott Tänak, já que o estónio, e o seu navegador, claro, sofreram hoje um forte acidente no Rali da Estónia – prova do Europeu de Ralis – onde rodam com um Hyundai i20 N Rally1 na categoria nacional do evento. O acidente deu-se no troço de Raanitsa, que tem feito parte da prova no WRC,

O carro ‘descolou’ às quatro rodas após um ligeiro topo, atravessou-se e capotou a alta velocidade várias vezes. O carro sofreu danos significativos, Ott Tänak e Martin Järveoja saíram do carro e foram vistos de pé junto aos destroços, mas devido ao tipo de acidente, a dupla foi levada para o hospital para exames médicos, como precaução. Segundo o comunicado da Hyundai, Ott Tänak e Martin Järveoja estão a sentir-se bem. O carro ficou muito destruído. Depois de um veado na semana passada ter acabado com a prova dos estónios, agora um aparatoso conjunto de capotanços…