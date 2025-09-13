WRC, Ott Tänak desolado após abandono no Rali do Chile: “tenho tentado tudo”

Ott Tänak (Hyundai) sofreu um revés significativo no Rali do Chile depois de ver a sua liderança e também as suas aspirações ao título mundial, ser severamente comprometidas. O estónio, que tinha assumido a liderança da prova na primeira especial de classificação da tarde e expandido a sua vantagem nas especiais seguintes, foi forçado a abandonar no último troço do dia devido a uma falha mecânica no motor do seu i20 N Rally1.

Segundo o próprio Tänak, um cilindro do motor falhou no início da especial de classificação, seguido pouco depois por outro, o que o obrigou a parar e a retirar-se da competição. Este incidente representa um golpe muito duro para as suas ambições no campeonato, especialmente numa altura em que se encontrava em plena luta pelo título mundial. Ainda por cima, com um problema deste tipo, não volta à prova, portanto, os pontos que tem no campeonato, serão os mesmos no fim do rali, pelo que o mais natural é ver os adversários afastarem-se ainda mais. Se a tarefa já era difícil, não fica impossível, mas algo perto disso…

O impacto da desistência na equipa e no piloto

Uma imagem de Tänak, visivelmente desolado, sentado na relva com a cabeça baixa, rapidamente se espalhou pelas redes sociais, ilustrando a profundidade da sua desilusão. O piloto descreveu o sentimento de “vazio” após o abandono, sublinhando que “tudo estava a correr bem para um bom resultado” e de repente, uma situação “terminal”…

A desistência de Tänak, que chegou ao Chile 18 pontos atrás do líder Elfyn Evans, coloca a sua luta pelo campeonato numa posição muito mais precária. A época não tem sido fácil, mas quatro segundos lugares e um triunfo na Grécia mantiveram-no no grupo que luta pelo título. A partir daqui tudo fica mais difícil.

Tanak não tem tido um campeonato fácil, a luta da Hyundai face à poderosa Toyota é grande, era o único piloto da sua equipa que estava em condições de chegar ao título, agora fica, basicamente na mesma situação que o seu colega de equipa, Thierry Neuville. É dele a única vitória da Hyundai este ano no WRC, face às nove da Toyota e isso diz bem das dificuldades da equipa: “temos lutado em todos os ralis este ano, e nunca foi fácil e direto. A Toyota é muito forte, não tem sido fácil enfrentá-los, mas tenho tentado tudo o que posso.”

A resiliência e a capacidade de superação serão cruciais para Tänak nas rondas restantes do campeonato, caso pretenda manter viva a esperança de lutar pelo título mundial, mas a lei das probabilidades está agora muito mais contra si.