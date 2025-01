WRC, Ott Tänak: “Carros mais fáceis de conduzir, mais divertidos”

Os carros do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) de 2025 sofreram alterações significativas com a remoção do sistema híbrido, resultando em veículos mais simples, mais leves e mais ágeis. Ott Tänak gostou das mudanças.

Os carros Rally1 atualizados já não incluem a unidade híbrida, que anteriormente adicionava 130 cavalos de potência, mas são agora 87 quilogramas mais leves, melhorando a agilidade. Estas alterações coincidem com a introdução de novos pneus da Hankook.

Ott Tänak, da Hyundai Motorsport, campeão do WRC de 2019, elogiou o design mais simples, comparando os carros aos veículos clássicos de rali. Ele observou que a ausência de sistemas híbridos e a redução de peso tornam os carros mais fáceis de conduzir e mais divertidos, embora a perda de um milímetro no restritor do turbo reduza ligeiramente a potência. Apesar destes ajustamentos, Tänak sente-se confiante para a temporada, sublinhando o seu conforto com o Hyundai i20 N, particularmente no asfalto.

“O conceito do carro de rali é novamente muito mais simples, pois antes tínhamos todo o tipo de estratégias e depois tínhamos de jogar com o híbrido e como e quando o utilizar em cada etapa, e adicioná-lo às notas. Agora voltámos a ter um [carro] bastante básico e como era há uns anos atrás”.

“O carro é muito mais simples. Penso que é um pouco mais fácil de gerir, mas também é muito mais fácil de conduzir. Em termos de condução, estou a gostar, é como um carro de rali deve ser. O carro é mais leve, o que é ótimo, porque no desporto automóvel o peso é tudo e, se for mais leve, o carro é mais divertido, o que é positivo. Perdemos um milímetro no restritor do turbo, o que para um piloto não é muito positivo com menos potência, mas no geral o conceito não é muito mau.”

O Rali de Monte Carlo de 2025 marca a estreia em competição destes carros de Rally1 não híbridos. Tänak mostrou-se otimista, destacando a melhoria da preparação em comparação com as épocas anteriores, bem como os benefícios da continuidade na Hyundai.