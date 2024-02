WRC, Ott Tanak: “batemos no banco de neve com muita força” | AutoSport

Depois de ter vencido esta mesma prova no ano passado, Ott Tanak estava numa boa posição e a lutar pela liderança, quando uma saída de estrada para um banco de neve, bateu com a frente do Hyundai i20 N Rally1 numa zona mais ‘dura’ e danificou o radiador, tendo que rodar até ao fim em marcha lenta, abandonando o dia logo de seguida: “batemos no banco de neve com muita força, e ficámos bastante presos na neve, por isso demorou um pouco a voltar à estrada. Danificamos o radiador, resolvemos o problema no troço para podermos sair e na assistência deve ser fácil de resolver, mas ficámos de fora, o que é uma pena. É uma grande desilusão, mas é o que é” começou por dizer Tanak, que explicou o estado dos troços: “estão muito maus, como esta manhã, eu diria que a primeira passagem foi mais consistente e bastante ‘dirigível’, mas agora estava impossível de conduzir. De manhã, já me tinha sentido bem, estava a andar depressa, mas desta feita fui provavelmente um pouco otimista e saímos…”, disse Ott Tanak.