WRC, Ott Tanak: “A Suécia baseia-se no desempenho puro…” | AutoSport

Ott Tänak e Martin Järveoja, duas vezes vencedores do evento, viajam para a Suécia depois de um desempenho consistente no Rallye Monte-Carlo para competir ao lado de Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, que procuram aumentar o seu registo de vitórias após o triunfo na abertura da temporada. O sólido arranque dos estónios levou-os a terminar em quarto lugar no Rallye Monte-Carlo, e Tänak espera capitalizar o desempenho e conquistar um lugar no pódio: “A Suécia é um rali muito bom, que se baseia sobretudo no desempenho puro. As estradas são fáceis e planas, pelo que os carros não são sujeitos a grande stress, o que facilita a maximização do ritmo. Anteriormente, foi ótimo em Umeå e gostaria de voltar a ver grandes bancos de neve e estradas geladas. Os bancos de neve são mais um apoio do que um risco na Suécia. Na maior parte das vezes, podemos usá-los em nosso proveito para ultrapassar os limites, por isso, se o banco de neve nos apanhar, é porque provavelmente estamos a ultrapassar os limites.

As especiais na escuridão total são sempre um desafio. Não se vê muito, por vezes apenas onde as luzes aparecem. Este facto, aliado à condução na neve, significa que nos podemos desviar inesperadamente da trajetória certa. Por outro lado, a neve é um bom refletor, por isso diria que é mais fácil do que conduzir em locais como o País de Gales lamacento. O objetivo é ter um bom desempenho. Vencemos no ano passado e vamos dar o nosso melhor para voltarmos a lutar na frente” disse Tänak.