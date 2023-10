WRC, Ott Tanak: “A Hyundai tem uma visão e um objetivo claro para o futuro próximo” | AutoSport

A carreira de Ott Tanak no WRC com a M-Sport em 2023 tem ficado muito longe do que se esperava, e nem mesmo este triunfo no Chile mudou muito as coisas. É verdade que é a primeira vez que a M-Sport triunfa em dois ralis num só ano depois de 2018, mas depois do que se viu o ano passado, pensava-se que com um bom piloto a M-Sport e Ott Tanak poderiam lutar pelo título. Nada de mais errado, e o resultado disso é a ida para a Hyundai… de novo: “Estou entusiasmado por voltar a juntar-me à Hyundai Motorsport a partir da época de 2024 do WRC. Desde que os nossos caminhos se separaram há exatamente um ano, a equipa tem trabalhado arduamente na nova estrutura técnica.

A Hyundai Motorsport tem uma visão e um objetivo claros para o futuro próximo, o que me convenceu a juntar-me novamente às nossas forças. Também estou ansioso por trabalhar com Cyril Abiteboul e François-Xavier Demaison, uma vez que a sua experiência e conhecimentos no desporto automóvel são definitivamente uma grande vantagem para toda a equipa. O nosso objetivo neste novo capítulo será nada menos do que ganhar os três títulos e, com a nova estrutura da equipa, temos todas as ferramentas necessárias para o conseguir. Vamos a isso!”, disse Ott Tänak.