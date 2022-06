WRC: Ott Tanak a caminho de vencer o Rali da Sardenha | AutoSport

Depois de ter chegado ao segundo dia de prova a 0.7s de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1), com o abandono do finlandês logo no 1º troço do dia, isso significou que Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) ficaram confortáveis na frente, com mais de 20s de avanço para Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), construindo depois disso uma boa liderança, dilatando a margem para 45 segundos no fim do dia, valor que vai ter que ser revisto devido à bandeira vermelha decorrente do acidente de Adrien Fourmaux na PE17.

A luta pelo segundo lugar intensificou-se e depois de Craig Breen e Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) terem começado o dia em quarto e quinto separados por 0.6s, um erro do espanhol numa passagem de água levou a que o motor do Hyundai se desligasse e foi aí que se fez a maior parte da diferença entre ambos, cerca de 20 segundos (depois de várias aproximações e afastamentos entre ambos, durante o dia), e já depois de terem suplantado Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) que começaram o dia em terceiro, não aguentando a posição, mas ainda assim fazendo à mesma uma grande prova, pois têm o quarto lugar quase garantido.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) estavam a fazer uma prova consistente, eram quintos, mas bateram no último troço do dia, fazendo parar o rali.

Depois de dois dias difíceis, salvou-se o sexto lugar provisório, o melhor que Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) conseguiram até aqui, fruto de alguns abandonos à sua frente.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são sétimos, na prova mais apagadas do ano até aqui.

Depois do atraso de ontem, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) não têm dado nas vistas, simplesmente rodado sem grandes cometimentos.

O dia foi aziago para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que estavam a recuperar depois dos problemas de ontem, mas um capotanço na PE13 colocou-os fora de prova.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) chegou ao dia de hoje na liderança, mas teve um grande azar, já que uma pedra desviou-o da trajetória numa zona estreita e o acidente, e o consequente abandono, foram inevitáveis.

Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia Evo Rally2) também desistiu, cedendo o comando do WRC2 a Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Evo Rally2)

Mais informação assim que possível. Os tempos do último troço deverão ser revistos devido à bandeira vermelha causada pelo acidente de Adrien Fourmaux.

Tempos Online – CLIQUE AQUI