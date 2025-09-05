WRC, Ott Tanak a braços com Hyundai ‘difícil’: “muitas dificuldades para fazer a afinação funcionar”

Ott Tänak, o campeão mundial de ralis de 2019 e um dos principais candidatos ao título de 2025, espera que o Rali do Chile se adapte melhor ao seu Hyundai i20 N Rally1. O piloto estónio admitiu que as dificuldades de performance no Rali do Paraguai o deixaram “longe do ideal”, num fim de semana marcado por uma luta constante pela afinação do carro e por infortúnios com os pneus.

A sua primeira visita ao Paraguai foi descrita por Tänak como um “fim de semana complicado ao volante”, onde o piloto batalhou pela estabilidade do seu i20 N ao longo de toda a prova. Apesar dos desafios, Tänak conseguiu recuperar posições, alcançando o segundo lugar no final de sexta-feira.

Contudo, os problemas persistiram: danos nos pneus na manhã de sábado fizeram-no cair na classificação.

O campeão mundial ainda conseguiu lutar novamente pela presença no pódio, mas um segundo furo no pneu, no domingo, acabou com as suas esperanças.

Tänak teve de contentar-se com o quinto lugar, terminando a apenas 4,4 segundos do segundo classificado, Elfyn Evans. No entanto, a sua posição foi posteriormente promovida ao quarto lugar, após a decisão tática da Hyundai de retirar o seu colega de equipa, Adrien Fourmaux, para a próxima ronda no Chile.

“Realmente tivemos dificuldades com a nossa performance este fim de semana. Não estávamos perto do que pretendíamos e foi um fim de semana complicado ao volante, com os furos que experienciámos”, afirmou Tänak. “Estávamos a ter muitas dificuldades para fazer a afinação funcionar, mesmo com os ajustes e mudanças que estávamos a fazer. É difícil perder o segundo lugar da forma como aconteceu.”

Rali do Chile: terreno favorável para a recuperação

Apesar do revés, Tänak mantém a esperança de que a sua sorte possa mudar no Chile, um país que se tem revelado um terreno favorável para o piloto. O piloto da Hyundai é o mais bem-sucedido nas classificativas de gravilha chilenas desde que a nação sul-americana fez a sua estreia no calendário do WRC em 2019. Tänak venceu a edição inaugural ao volante de um Toyota e adicionou uma segunda vitória em 2023, pilotando um M-Sport-Ford Puma. No ano passado, terminou em terceiro lugar com a Hyundai.

“Nada mudou muito em termos de campeonato, ainda está bastante renhido, por isso espero que o Chile nos seja mais favorável e que possamos dar a volta por cima”, acrescentou Tänak, que está agora a 18 pontos do líder do campeonato, Elfyn Evans.