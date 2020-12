WRC: Ostberg (WRC 2) e Huttunen (WRC 3) campeões

Mads Ostberg (WRC 2) e Jari Huttunen (WRC 3) confirmaram os seus títulos de campeões na segunda divisão dos ralis mundiais, o WRC 2 e WRC 3. O norueguês completou a prova sem dramas, ganhando o WRC 2 em Monza e com conquistou o título no seu Citroën C3 R5: “É inacreditável. Estou realmente feliz. Foi um fim-de-semana tão difícil com tantos altos e baixos ao longo de todo o ano. Ganhámos o campeonato como os mais ‘desfavorecidos’ e fomos desenvolvendo o carro ao longo do ano. Um trabalho absolutamente incrível da equipa para chegarmos onde estamos agora”, disse Ostberg.

Já Jari Huttunen foi o mesmo no WRC 3. A estrela finlandesa chega ao fim em Monza no terceiro lugar do WRC 3 atrás dos imparáveis na classe, Andreas Mikkelsen e Oliver Solberg, que dominaram esta aprova a seu bel prazer no WRC 3 O norueguês foi sexto da geral, e Solberg sétimo, ambos em Skoda Fabia Rally2. Contudo, o terceiro lugar de Huttunen foi suficiente para que se tornasse campeão: “É uma sensação espantosa. Graças à minha equipa e a todos os patrocinadores e a todos os que me ajudaram. Estou realmente feliz, não posso dizer mais nada”!