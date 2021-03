WRC: Os primeiros 300 Km do primeiro híbrido Rally1 já estão: vêm aí muitos mais…

A M-Sport/Ford já testou o seu novo Rally1 de 2022 pela primeira vez – que para já pode ser apenas uma ‘mula’. Foi na zona de testes da equipa, na floresta de Greystoke, local de testes permanente da equipa britânica. Malcolm Wilson revelou ao Dirtfish ter ficado muito contente com o carro, revelando que para já tudo está a correr bem: “foi apenas o teste de lançamento, mas correu bem. As palavras do Matthew [Wilson] ao telefone foram: Muito impressionante”, disse.

Este é o primeiro híbrido da história do Mundial de Ralis, as mudanças nas regras levam a que as caixas passem a ser apenas de cinco velocidades, o diferencial ativo central desaparece: “O carro é completamente novo face ao atual Fiesta WRC. “O motor transita, mas tudo o resto é novo: suspensão, geometria, eletrónica, tudo. Por isso é importante fazer alguns testes iniciais, só para que possamos ver tudo a funcionar. Estou satisfeito e ansioso por ver o carro com os meus próprios olhos, a andar” disse Wilson. Recorde-se que o novo carro tem menos aerodinâmica e é mais pesado que o atual. Basicamente, devido ao sistema híbrido que pesa cerca de 140 Kg. Os primeiros 300 Km já estão, Vêm aí muitos mais…