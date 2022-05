WRC, Os ‘mind games’ de Sébastien Ogier: “em ‘modo competição’ essa era talvez a melhor forma de vencer…” | AutoSport

No recente documentário ‘The Final Season’, sobre a última época a tempo inteiro no WRC, que pode ver na Red Bull TV, ouvimos da boca dos próprios, por exemplo Thierry Neuville e Jari-Matti Latvala a forma como Sébastien Ogier utilizava os ‘mind games’ (jogos mentais) para aumentar as suas chances de vencer.

Thierry Neuville, piloto da Hyundai, equipa que veio para o WRC em 2014, revela: “nessa altura dizia-me coisas como não vais ganhar, não tens hipóteses, não imagines que podes ser melhor que eu um dia, e tudo isto três minutos antes de um qualquer troço começar”, disse o belga. Ogier diz que “não ficava feliz de dar essa imagem, mas em ‘modo competição’ essa era talvez a melhor forma de vencer”.

Jari-Matti Latvala, que era seu companheiro de equipa na Volkswagen entre 2013 e 2015, e agora é o seu ‘chefe’, começou por dizer que “havia uma grande rivalidade entre nós, e quando tínhamos provas equilibradas sentia que ele me tentava pressionar mentalmente. Mesmo quando ele cometia um erro, tentava meter-me sob pressão, lembro-me por exemplo do Rali da Alemanha de 2014. Ele liderava, mas eu senti que lhe poderia tirar confiança e ataquei, ele cometeu um erro, bateu, e eu fiquei com um minuto de avanço, mas depois cometi um dos erros mais estúpidos da minha carreira, pois decidi que não queria só passar para a frente, mas também vencer o troço. E despistei-me…” disse Latvala que desde o início de 2021 passou a ser o chefe de Ogier: “com o tempo passámos a ser mais amigos, depois dele vencer o título de 2016 ficou mais relaxado, mudou, talvez tenha sentido que já tinha dados provas suficientes”