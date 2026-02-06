WRC: os maiores desafios do Rali da Suécia
O diretor da equipa Hyundai Shell Mobis World Rally Team, Pablo Marcos, sublinha que o sucesso no Rali da Suécia começa muito antes da partida, com a escolha criteriosa dos locais de teste, a gestão do frio extremo e a perfeita afinação dos carros às condições de neve e gelo.
Preparação e testes para o Rally da Suécia
Segundo Pablo Marcos, o maior desafio logístico e técnico é encontrar estradas de teste com condições o mais próximas possível das que serão enfrentadas durante o rali. “Conseguir condições de gelo e neve semelhantes durante os testes pode fazer uma grande diferença quando o evento começar. O foco principal é entender como fazer os pneus funcionarem da melhor forma possível. O desempenho dos pneus e a confiança no gelo são fundamentais”, resume o responsável da Hyundai.
O teste específico para o Rally da Suécia foi realizado na região de Rovaniemi, no norte da Finlândia, uma zona onde a equipa já acumula vasta experiência em anos anteriores e que considera “o local mais adequado” para preparar a prova. A sessão decorreu poucos dias após o Rallye Monte-Carlo e contou com a presença de Esapekka Lappi, Thierry Neuville e Adrien Fourmaux, permitindo ao finlandês cumprir a sua primeira jornada de trabalho da temporada com o Hyundai i20 N Rally1.
Gestão do frio extremo e segurança das equipas
As baixas temperaturas são uma constante no Rally da Suécia e obrigam a um plano de proteção específico para pilotos e equipa. Marcos destaca a importância de manter todos aquecidos entre troços, com particular atenção aos pés, mais expostos ao contacto prolongado com gelo e neve. Nos ralis de inverno, os copilotos podem usar botas de inverno, o que ajuda a conservar o calor e a evitar escorregadelas em superfícies geladas quando têm de sair do carro para o preparar entre troços.
A equipa disponibiliza ainda casacos de inverno especialmente concebidos para garantir o máximo isolamento térmico. Nas zonas de imprensa, o coordenador de cuidados aos pilotos espera-os com bebidas quentes, algo que, como admite Marcos, é especialmente valorizado “a 20 graus negativos”.
Configuração do carro e pneus específicos de neve
Em termos de afinação, a diferença mais relevante face a um rali típico em terra está nos pneus. Na Suécia, são utilizados pneus Hankook específicos para gelo, com pregos desenhados para garantir tração em superfícies geladas e cobertas de neve. A afinação geral do Hyundai i20 N Rally1 não diverge muito dos ralis rápidos em terra, mas com ajustes nas suspensões, altura ao solo e relações de caixa para responder às velocidades médias mais elevadas e às características de aderência do piso.
Equipamento extra a bordo para neve e gelo
O regulamento nacional obriga ao transporte de duas pás de neve em cada carro de rali, um equipamento essencial para auxiliar eventuais regressos à estrada após incursões nos bancos de neve. É também habitual levar uma corda de reboque, permitindo que espectadores possam ajudar a puxar o carro caso fique preso.
Entre os elementos específicos de inverno incluem‑se ainda líquido de limpeza de pára‑brisas adequado para evitar o congelamento do sistema e ‘raspadores’ de gelo, usados para remover o acumulado de neve e gelo nos arcos das rodas, pára‑choques e asas traseiras. Conjugados, estes detalhes logísticos e técnicos são, de acordo com Pablo Marcos, parte essencial para garantir competitividade e fiabilidade ao longo de todo o Rally da Suécia.
