WRC, os furos no Rali da Suécia: o que fazer se as equipas não seguem recomendações? | AutoSport

Depois de no ano passado se terem ouvido algumas críticas aos pneus Pirelli, e mesmo no Rali de Monte Carlo, o vencedor da prova, Sébastien Ogier, várias vezes falou no cuidado que tinha de ter para evitar perder de novo o rali como lhe sucedeu em 2021, neste Rali da Suécia voltou a haver problemas com os pneus ao ponto das equipas terem solicitado à Pirelli que investigassem as três falhas de pneus que ocorreram durante este rali.

Na Hyundai, Esapekka Lappi e Craig Breen sofreram com pneus que delaminaram, enquanto Ott Tänak também furou. Contudo, os furos foram diferentes. Mas já lá vamos…

A Hyundai, pediu explicações à Pirelli, o mesmo sucedendo com a M-Sport relativamente a Tanak.

E a Pirelli respondeu. Terenzio Testoni, ‘manager’ das atividades de ralis da Pirelli, disse que as delaminações e furos que Esapekka Lappi e Craig Breen sofreram foram o resultado de uma pressão de pneus demasiado baixa, muito abaixo das recomendações da Pirelli.

No caso de Tanak, em que o furo foi na segunda passagem, deveu-se a condições das estradas bem diferentes da manhã com muita terra à mostra, o que não é nada adequado a pneus com pregos, que ‘precisam’ de gelo.

Esta é como se calcula uma questão complexa, porque sendo verdade que os atuais Pirelli não têm ainda a mesma resistência aos furos que tinham os antigos Michelin, a verdade é que isso não se aplica na neve. E também é verdade que o os pneus de terra e de asfalto da Pirelli têm vindo a melhorar ao longo do tempo.

Na Suécia não houve furos, (com a exceção de Elfyn Evans no shakedown em que uma pedra cortou a parede do pneu) que fossem nessa mesma parede do pneu o que sucede habitualmente nos troços de asfalto e terra. Na Suécia, o furo de Tanak desconfia-se ter sido um problema numa jante, e daí o furo lento até que o pneu saiu da jante.

No caso dos Hyundai tratou-se de delaminação, que não é de modo nenhum o típico furo.

Essa delaminação também foi vista em alguns Rally2 que se sabe, estavam a usar pressões muito baixas e o que se desconfia é que a Hyundai fez isso mesmo.

É lógico, que a Pirelli não pode obrigar a determinadas pressões, mas recomenda, tendo em conta o que sabe dos pneus e é a Pirelli que congrega os dados de todo o plantel, por isso tem de saber da questão.

Só que, se as equipas baixam as pressões porque lhes convém, porque o pneu fica mais mole, agarra melhor, também arriscam mais os furos, pois o pneu está preparado para um determinado nível de pressão, daí a recomendação.

Só a Hyundai e a Pirelli saberão, mas o que sabemos é que há benefícios com aquele tipo de pisos em baixar a pressão. Se o fizeram ou não, só eles sabem. Pelo que disse testoni, parece que sim.

Certo é que o tema dos pneus vai continuar durante o ano, embora no asfalto e na terra as equipas já conheçam bem melhor o comportamento dos pneus.